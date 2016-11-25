Миссия ОБСЕ зафиксировала рекордный рост нарушений перемирия в Донбассе

В середине ноября нарушения режима огня достигли наивысшего уровня за весь период наблюдений ОБСЕ в Донбассе.

В ОБСЕ заявили о резком росте количества обстрелов в Донбассе OSCE

В середине ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) в Донбассе зафиксировала самое большое количество нарушений режима прекращения огня за весь период мониторинга.

"Ситуация продолжает ухудшаться в восточной части Украины. Так, в середине ноября нарушения режима прекращения огня достигло самого высокого уровня с момента создания Специальной мониторинговой миссии в 2014 году", - заявил в четверг, 24 ноября, выступая в Постоянном совете ОБСЕ представитель США при организации Даниэль Байер, сообщает Укринформ.

В частности, на прошлой неделе зафиксировано наибольшее количество нарушений, связанных использованием тяжелого вооружения и систем залпового огня.

Байер призвал стороны в полному выполнению Минских соглашений "в том числе, поддерживать режим прекращения огня, вывод запрещенного оружия, достижения прогресса в разведении сил, а также обеспечении СММ полного и беспрепятственного доступа ко всем частям Украины, особенно с территорий, находящихся под контролем объединенных российско-сепаратистских сил".

По словам американского представителя, участились и случаи запугивания сотрудников СММ ОБСЕ со стороны террористов. Случаи эти остались безнаказанными.

"Это неприемлемо. Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, должны признавать свою ответственность за такое поведение и запрещать запугивания и угрозы в адрес наблюдателей", - подчеркнул Байер.

Как сообщалось, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ насчитали более 600 случаев нарушения режима "тишины" в Донецкой области, что является значительно большим показателем по сравнению с предыдущим отчетным периодом (было зафиксировано 480 обстрелов).