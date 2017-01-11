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Минюст запустил Единый реестр должников

11 января в 15:01

Реестр должников создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполнении имущественных обязательств должников.

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О должниках можно узнать в режиме реального времени
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Положения закона "Об исполнительном производство", которым предусмотрен запуск Единого реестра должников, вступили в силу 5 января. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

В соответствии с требованиями законодательства, сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном веб-сайте Министерства юстиции.

Как сообщает пресс-служба Минюста, реестр является составной частью автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполнении имущественных обязательств должников.

Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения в отношении должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

Не подлежат внесению сведения о должниках:

- которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

- не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев;

- по решениям неимущественного характера.

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Напомним, что ранее в Украине правительство открыли Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество для свободного доступа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги реестр открытие производство
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