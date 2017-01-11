Минюст запустил Единый реестр должников

Реестр должников создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполнении имущественных обязательств должников.
В соответствии с требованиями законодательства, сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном веб-сайте Министерства юстиции.
Как сообщает пресс-служба Минюста, реестр является составной частью автоматизированной системы исполнительного производства и создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполнении имущественных обязательств должников.
Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства обязан внести в реестр сведения в отношении должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.
Не подлежат внесению сведения о должниках:
- которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;
- не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев;
- по решениям неимущественного характера.
Напомним, что ранее в Украине правительство открыли Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество для свободного доступа.ZN.UA