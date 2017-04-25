Минюст с третьей попытки выбрал нового начальника департамента люстрации

Задорожная в течение месяца исполняла обязанности директора департамента. Теперь стала полноценным руководителем.

Главным люстратором Минюста стала Анастасия Задорожная Анастасия Задорожная / Facebook

В конкурсе на должность директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины победила Анастасия Задорожная.

Задорожная является главным специалистом отдела правового обеспечения и научно аналитической работы департамента люстрации, а с 17 марта исполняет обязанности главы департамента.

Задорожная в 2010 году закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Ранее Задорожная была помощником депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олега Барны.

21 ноября 2016 года председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко объявила о решении уйти в отставку.

В январе Министерство юстиции Украины не смогло выбрать главу департамента по вопросам люстрации и объявило о проведении повторного конкурса. В начале марта проходил повторный конкурс, однако на нем также не смогли выбрать победителя.

17 марта Министерство юстиции объявило третий конкурс на должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей, назначив исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожную.