Минюст платит 230 тысяч грн в день на поддержку реестра недвижимости

В целом на содержание 17 реестров за четыре месяца придется заплатить более 105 млн грн.
Расходы Министерства юстиции Украины на обеспечение функционирования ряда государственных реестров составят 105,60 млн грн, свидетельствует информация в системе закупок ProZorro.
Минюст 31 октября заключил соответствующее соглашение с ГП "Национальные информационные системы ("НИС"). В перечень входят 17 реестров, держателем которых является Минюст, срок обеспечения - 122 дня в сентябре-декабре, пишут "Наші гроші".
Дороже всего обойдется содержание Государственного реестра прав на недвижимое имущество - 234 тыс грн в день. Наименее затратной является работа Реестр специальных бланков документов информационной системы Минюста - 1731 грн в день.
Зарегистрированное в мае 2015 госпредприятие "НИС" с февраля возглавляет Станислав Лурье.Наші гроші