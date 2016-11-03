Минюст платит 230 тысяч грн в день на поддержку реестра недвижимости

В целом на содержание 17 реестров за четыре месяца придется заплатить более 105 млн грн.

Поддержка реестра недвижимости стоит Минюста четверть миллиона ежедневно ZN.UA

Расходы Министерства юстиции Украины на обеспечение функционирования ряда государственных реестров составят 105,60 млн грн, свидетельствует информация в системе закупок ProZorro.

Минюст 31 октября заключил соответствующее соглашение с ГП "Национальные информационные системы ("НИС"). В перечень входят 17 реестров, держателем которых является Минюст, срок обеспечения - 122 дня в сентябре-декабре, пишут "Наші гроші".

Дороже всего обойдется содержание Государственного реестра прав на недвижимое имущество - 234 тыс грн в день. Наименее затратной является работа Реестр специальных бланков документов информационной системы Минюста - 1731 грн в день.

Зарегистрированное в мае 2015 госпредприятие "НИС" с февраля возглавляет Станислав Лурье.

Наші гроші