Минюст может включить "план Суркова" в международные иски против РФ

СБУ и службы разведки проведут тщательное расследование переписки Суркова с его помощником.

Петренко не исключает правдивости переписки Суркова с его помощником Пресс-служба Кабмина Украины

Министерство юстиции Украины может включить документы, которые украинские хакеры якобы получили, взломав электронную почту помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, в международные иски против России.

"Если она (переписка Суркова — ред.) действительно является настоящей, она также будет приобщена к нашим международным судебным делам как одно из доказательств того, что Россия причастна ко всем тем событиям, которые касаются поддержки террористов и сепаратистов на востоке Украины", - сказал министр юстиции Павел Петренко каналу "112 Украина".

Он добавил, что СБУ и службы разведки проведут очень тщательное расследование данной переписки.

Петренко подчеркнул, что документы соответствуют стилю и философии российской власти.

Он также отметил, что не исключает правдивости данной переписки.

Организация украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.

Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины, который был в переписке Суркова с его помощником Карповым, который для конспирации подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич. Карпова ранее Надежда Савченко узнала как одного из ее похитителей.

Организация опубликовала документы под заголовком "План первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", которые якобы рассчитаны на период ноябрь 2016 – март 2017 года. Среди них также был подан так называемый план по обеспечению Закарпатья федеральным статусом.