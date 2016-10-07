Минюст и Меджлис подадут в ЕСПЧ совместную жалобу против России

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Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека уже пять жалоб против РФ, сообщил глава министр юстиции.

Украина будет оспаривать в ЕСПЧ запрет Меджлиса российским судом

Министерство юстиции Украины и Меджлис крымскотатарского народа подадут в Европейский суд по правам человека совместную жалобу по поводу запрета в оккупированном Крыму и на всей территории РФ деятельности Меджлиса крымских татар, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Хочу анонсировать, что мы подадим соответствующую жалобу совместно с Меджлисом по так называемому запрету деятельности Меджлиса на территории Российской Федерации", - цитирует "Укринформ" заявление главы Минюста в парламенте.

Как подчеркнул Петренко, запрет Меджлиса – это "беспрецедентный факт национальной истории", предусматривающий проведение на территории Европы актов геноцида против целого народа.

Петренко также сообщил, что к настоящему моменту Украина подала в ЕСПЧ уже пять жалоб против РФ, при том, что за свою историю данный орган рассматривал лишь 16 международных жалоб.

Україна вже подала 5 скарг проти Росії до ЄСПЛ. За свою історію цей суд розглядав лише 16 міждержавних скарг, - Павло Петренко — Народний фронт (@NarodnyiFront) 7 жовтня 2016 р.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.