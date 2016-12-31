Минюст будет ходатайствовать о передаче политзаключенного Выговского из РФ в Украину

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Российский суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима.

Отец политзаключенного Выговского обратился в Минюст с просьбой решить вопрос о передаче в Украину его сына, осужденного российским судом за "шпионаж" Гордон

Министерство юстиции приняло решение принять в Украине осужденного российским судом украинцадля дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Как сообщила пресс-служба Минюста в субботу, 31 декабря, соответствующие документы уже направлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Выговский, в соответствие с законодательством Украины.

После получения копии постановления суда Минюст направит в Москву информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. После этого в случае согласия всех сторон может состоятся передача заключенного.

Данные действия Минюста стали возможны после обращения отца политзаключенного Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина, которого в России осудили якобы за шпионаж.

Напомним, в декабре 2015 года российский суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Валентина Выговского по обвинению в шпионаже.

Выговского незаконно задержали в Крыму в 2014 году, выдвинув обвинения в совершении экономических преступлений, которые затем переквалифицировали в обвинения в шпионаже.

В августе 2016 года Минюст передал в РФ документы для экстрадиции Выговского. Отец Выговского тогда заявил о своих опасениях, что так просто россияне не отдадут его сына.