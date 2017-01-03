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Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь для украинской армии

3 января в 14:00

Ни один военнослужащий не погиб и не получил ранений.

АТО военные ВСУ солдаты_5
Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь
Facebook/Міністерство оборони України

Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения вследствие боевых действий в зоне проведения АТО за минувшие сутки, 2 января, в Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Ни один украинский военный не погиб и ни один не ранен в зоне АТО в результате боевых действий", - сказал он сегодня, 3 января.

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Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО Украина ВСУ
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