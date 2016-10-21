Минобразования рекомендовало праздновать в детсадах Покрову, Купала, веснянки и обжинки

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Воспитатели детских садов смогут самостоятельно определять тематику праздников, согласовав их с родителями дошкольников.

Украинцев будут учить праздновать Ивана Купала с детства Василий Артюшенко, ZN.UA

Министерство образования и науки Украины рекомендовало руководителям дошкольных учебных заведений перечень народных традиций, праздников и обрядов для использования в работе с детьми дошкольного возраста.

Как отмечает пресс-служба Минобразования, воспитание детей на основе национальной обрядности прививает любовь к украинскому языку, родному краю, формирует гражданскую сознательность и воспитывает эстетически развитую личность. "В календарных традициях, обычаях и обрядах сконцентрирована многовековая культура украинского народа", - говорится в письме МОН.

Министерство рекомендует в дошкольном учебном заведении проводить народные праздники и некоторые обряды согласно календарной сезонности. В частности, осенью – Покрова, праздник урожая; зимой – Святого Николая, Рождественские праздники, Сретение; весной – Пасхальные праздники и разнообразные веснянки; летом – зеленые праздники, Ивана Купала, обжинки, Спаса и тому подобное.

При этом, как отмечается в документе, педагогический коллектив может самостоятельно определять тематику таких праздников, согласовав их с родителями дошкольников.

В июле 2015 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию вопросам национально-патриотического воспитания.

В октябре 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ "О Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020 годы".