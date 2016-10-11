Минобразования потребовало от педагогов общаться на государственном языке

Министерство рекомендовало усилить популяризацию украинского языка в ученической и педагогической среде.

Педагогам напомнили об украинском языке tsn.ua

Министерство образования потребовало от педагогов использовать украинский язык для общения в рабочее время в заведениях с украинским языком обучения.

Министерство обратило внимание сотрудников учебных заведений, что на данный момент "языковое законодательство выполняется не в полном объеме", сказано в письме Минобразования, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, "в рабочее время в учебных заведениях с обучением на украинском языке научно-педагогическими, педагогическими работниками и другим персоналом используется украинский язык, а в учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств наряду с украинским языком – также язык, на котором осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении".

Также в письме отмечается, что учебные заведения должны согласовывать с родителями учеников, какие языки, кроме украинского, будут изучать в той или иной школе.

Кроме того, документом рекомендовало усилить популяризацию украинского языка в ученической и педагогической среде.

Ранее сообщалось о приказе, согласно которому сами сотрудники Минобразования должны в рабочее время разговаривать исключительно на украинском языке.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", проведенного в мае 2016 года, общаются в своих семьях преимущественно на украинском языке 46% выпускников школ, преимущественно на русском – 28%, на двух языках, и на украинском, и на русском – 24%, а 2% – на других языках.