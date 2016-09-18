Минобороны занимается скрытой сдачей в аренду земли под видом "технических площадок" - расследование

География арендного "бизнеса" военного ведомства довольно обширна - журналистам удалось найти 23 таких земельных участков общей площадью 38270 кв. м.
Об этом говорится в журналистском расследовании Олега Перетяки, опубликованном в ZN.UA.
По его информации, география арендного "бизнеса" военного ведомства довольно обширна. Безусловными лидерами в этом процессе являются службы КЭУ в военных городках Львова, Харькова, Житомира и Днепропетровска.
"Почему военные "бизнесмены" сдают в аренду только асфальтовое покрытие, которое не может быть объектом аренды, а не сам земельный участок, стоимость которого несоизмеримо дороже "технической площадки"? Здесь могут быть два варианта ответа.
1 вариант. Земля, принадлежащая государству (территориальной громаде), не является собственностью Министерства обороны. В этом случае военные чиновники, предлагая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой чужой земли и совершают обычное мошенничество.
2 вариант. Военное ведомство владеет земельными участками. Если должностные лица в погонах сдают в аренду технические площадки без учета рыночной стоимости земли, то они занимаются коррупцией, используя служебное положение в корыстных целях", - говорится в статье.
"В любом случае такие действия должны стать объектом внимания правоохранительных органов", - пишет Перетяка.
"Остается лишь догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду т. н. "технических площадок". Это — коррупция или мошенничество? На этот вопрос может ответить Генеральная прокуратура, которая, в соответствии с законом, должна защищать интересы общества и государства. Поэтому настоящее журналистское расследование — официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины", - подытоживает автор статьи.
Напомним, апрельский тендер Министерства обороны Украины на поставку 70 тыс. т нефтепродуктов свидетельствует о том, что чиновники Минобороны неоднократно нарушили закон, результатом чего стала переплата поставщику более 100 млн грн и меньший объем топлива по сравнению с первоначальным. Об этом в статье для ZN.UA пишет эксперт нефтерынка Сергей Куюн.
Подробнее о схеме читайте в статье Олега Перетяки "Аренда в военном ведомстве: коррупция или мошенничество?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA