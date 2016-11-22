Минобороны выполнило план по призыву на срочную службу

В состав ВСУ зачислено 8 тысяч новобранцев.

В рядах ВСУ будет служить 8 тыс. срочников

Министерство обороны отчиталось о выполнения плана по призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины, сообщается на сайте правительства.

"В списки личного состава Вооруженных Сил Украины зачислено около 8 тыс. человек молодого пополнения. Они будут проходить военную службу в воинских частях и подразделениях, расположенных вне района проведения антитеррористической операции", - заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук.

Замминистра отметил, что удельный вес военнослужащих по контракту в рядах ВСУ постепенно планируется увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

"С начала года контракт с украинским войском заключило уже почти 64 тыс. военнослужащих, из которых около 7200 - это офицеры", - подчеркнул Шевчук.

В Украине 4 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он включает в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части.

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований призовут 13 908 человек.