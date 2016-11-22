Топ Новости
<
>

Минобороны выполнило план по призыву на срочную службу

22 ноября в 21:12

В состав ВСУ зачислено 8 тысяч новобранцев. 

украинские срочники
В рядах ВСУ будет служить 8 тыс. срочников

Министерство обороны отчиталось о выполнения плана по призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины, сообщается на сайте правительства.   

"В списки личного состава Вооруженных Сил Украины зачислено около 8 тыс. человек молодого пополнения. Они будут проходить военную службу в воинских частях и подразделениях, расположенных вне района проведения антитеррористической операции", - заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук. 

Замминистра отметил, что удельный вес военнослужащих по контракту в рядах ВСУ постепенно планируется увеличить до 80% от численности рядового, сержантского и старшинского состава. 

"С начала года контракт с украинским войском заключило уже почти 64 тыс.  военнослужащих, из которых около 7200 - это офицеры", - подчеркнул Шевчук.

Читайте также: В ходе осеннего призыва в ряды украинской армии призовут 14 тысяч человек

В Украине 4 октября начался осенний призыв на срочную военную службуОн включает в себя два этапа - прохождение призывной комиссии и отправка в воинские части. 

Согласно решению Кабинета Министров Украины, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований призовут 13 908 человек.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина служба вооружение Шевчук военнослужащие оборона военный ВСУ вес числа контракт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
Реклама
USD 25.66
EUR 27.24
Последние новости