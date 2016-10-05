Минобороны внедрит единую систему медицинской связи в АТО

Военно-медицинская служба Вооруженных сил Украины переходит на стандарты НАТО.

Военные медики будут работать по стандартам НАТО focus.ua

Военно-медицинскую службу Вооруженных сил Украины переводят на стандарты НАТО: изменяют структуру медицинских рот и вводят новую систему связи, которая позволяет своевременно решать вопросы с эвакуацией раненных, заявил на брифинге начальник медицинской службы ВСУ Эдуард Хорошун, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Переформатировали структуру медицинской роты бригады, которая по своей способности приближена к аналогичным подразделениям стран-участниц НАТО. Такое переформатирование сил и средств медицинской службы ВСУ позволяет обеспечить присутствие медицинского персонала в каждом подразделении",- сообщил Хорошун.

Что касается медицинской связи, то она уже 4 месяца работает в одном из подразделений в зоне АТО. "Аналогичные системы будут внедрены до конца года и в других подразделениях, и будут объединены в единую систему медицинской связи АТО", - уточнил Хорошун .

Как сообщалось, в Украине во вторник, 4 октября, начался призыв на срочную военную службу.