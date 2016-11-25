Минобороны РФ вручило ноту протеста украинскому атташе

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Россия недовольна планами украинских военных провести ракетные стрельбы возле Крыма.

Минобороны РФ недовольна ракетными стрельбами на украинской территории fmgnews.info

Министерство обороны Российской Федерации пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.

Как сообщалось, вооруженные силы РФ восстановили на аннексированном Крымском полуострове боеготовность созданного в эпоху Холодной войны берегового стационарного ракетного комплекса "Утес".

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на информированный источник, сейчас комплекс готовят к проведению серии ракетных пусков, которые подтвердят его боевую ценность.

"Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования", - отметил собеседник агентства.