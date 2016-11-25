Минобороны РФ вручило ноту протеста украинскому атташе

Россия недовольна планами украинских военных провести ракетные стрельбы возле Крыма.
"Заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства", - сообщается в завлении Минобороны РФ.
"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.
Как сообщалось, вооруженные силы РФ восстановили на аннексированном Крымском полуострове боеготовность созданного в эпоху Холодной войны берегового стационарного ракетного комплекса "Утес".
Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на информированный источник, сейчас комплекс готовят к проведению серии ракетных пусков, которые подтвердят его боевую ценность.
"Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования", - отметил собеседник агентства.Интерфакс