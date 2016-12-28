Топ Новости
<
>

Минобороны получило право самостоятельно закупать питание для армии

28 декабря в 20:31

Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом энергозатрат военнослужащих и цен на продукты.

столовая ВСУ
С 2017 года военнослужащие ВСУ будут питаться по-новому
mil.gov.ua
Кабинет министров принял постановление о правилах закупки продуктов питания для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Правительство одобрило постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", – сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook вечером в среду, 28 декабря.

Министр отметил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом енергозатрат военнослужащих и цен на продукты.

По словам Полторака, это позволит Минобороны определять потребности и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств.

Советник приезидента Юрий Бирюков уточнил, что каталог продуктов включает 348 позиций, и Минобороны имеет право самостоятельно вносить в него изменения, а также определять, какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров.

"С апреля 2017 года начинается плановый и спокойный перевод ВСУ на новую систему питания. На новые нормы. На новые подходы. На новые продукты", – подытожил Бирюков.

Смотрите фото: Полторак проверил условия хранения продуктов питания в воинской части на Одесчине

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайков. Деньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.

В сентябре прошлого года министр обороны заявил, что питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента.

Подробнее об организации питания военнослужащих читайте в материале Вячеслава Рогожина "Продуктовая лавочка МО ценой в 5 миллиардов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ВСУ Минобороны Полторак Бирюков питание
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.65
EUR 27.84
Последние новости