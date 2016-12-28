Минобороны получило право самостоятельно закупать питание для армии

Каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом энергозатрат военнослужащих и цен на продукты.

С 2017 года военнослужащие ВСУ будут питаться по-новому mil.gov.ua

Кабинет министров принял постановление о правилах закупкидля военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Правительство одобрило постановление по вопросам закупок продуктов питания Министерством обороны. Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов", – сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook вечером в среду, 28 декабря.

Министр отметил, что каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом енергозатрат военнослужащих и цен на продукты.

По словам Полторака, это позволит Минобороны определять потребности и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств.

Советник приезидента Юрий Бирюков уточнил, что каталог продуктов включает 348 позиций, и Минобороны имеет право самостоятельно вносить в него изменения, а также определять, какие воинские части будут питаться с помощью фирм-аутсорсеров, а какие - с помощью штатных поваров.

"С апреля 2017 года начинается плановый и спокойный перевод ВСУ на новую систему питания. На новые нормы. На новые подходы. На новые продукты", – подытожил Бирюков.

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал технические условия по закупке для ВСУ новых сухих пайков. Деньги на новый "сухпай" в Минобороны уже выделили, внеся необходимые изменения в свой бюджет.

В сентябре прошлого года министр обороны заявил, что питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента.

Подробнее об организации питания военнослужащих читайте в материале Вячеслава Рогожина "Продуктовая лавочка МО ценой в 5 миллиардов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".