Минобороны подтвердило отмену сегодняшнего разведения войск возле Станицы Луганской

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Последний обстрел в зоне разведения сторон у Станицы был зафиксирован 6 октября, подчеркнули в министерстве.

Разведения сил у Станицы Луганской сегодня не будет inforesist.org

Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода своих сил в районе возле Станицы Луганской в связи с нарушением боевиками режима прекращения огня, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В связи с неисполнением российско-террористическими формированиями "Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств" и осуществления систематических обстрелов позиций украинских военнослужащих, Вооруженные силы Украины были вынуждены перенести сроки отведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. На этом участке за неделю было осуществлено 8 обстрелов, последний – 6 октября", – указывается в сообщении ведомства.

Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что запланированное на 9 октября разведение сил в районе Станицы Луганской не состоится. По его словам, украинской стороне следует проработать механизм выполнения Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по развдению сил, который позволит исключить риск сдачи населенного пункта боевикам.

Его слова вскоре опровергнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, который заявил что решения о прекращении разведения не существует.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

В пятницу, 7 октября, состоялось разведение сил в районе у Петровского Донецкой области.