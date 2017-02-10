Минобороны назвало ситуацию в Авдеевке непростой, но полностью контролируемой

Мотузяник считает, что угроза наступления существует по всей линии соприкосновения в зоне АТО.
"О ситуации в Авдеевке - она непростая, в то же время она полностью контролируемая со стороны Вооруженных сил Украины и местной власти. Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае каких-либо наступательных действий", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.
На вопрос, существует ли угроза нового наступления боевиков, спикер Минобороны ответил, что такая угроза существует по всей линии соприкосновения в зоне АТО.
"Любая угроза наступления – она существует не только в Авдеевке, она может фиксироваться на линии столкновения по всей зоне проведения антитеррористической операции", - сказал спикер.
"Наша задача – усилить нашу оборону, усилить наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор", - резюмировал Мотузяник.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских террористов было нарушено тепло- и энергоснабжение города, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина