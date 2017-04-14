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Минобороны назвало количество погибших и раненых военных за три года АТО

14 апреля в 13:01

Среди погибших военные и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД и ГПСУ.

солдаты ато
За три года в зоне АТО погибли свыше 2,6 тысяч военных
president.gov.ua
За три года проведения АТО в Донбассе с 14 апреля 2014 года погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил , Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы. 9578 получили ранения", - сказал Лысенко сегодня, 14 апреля.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военнослужащих, в то время как более 420 – получили ранения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в МИД Украины сообщали, что с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.

За это же время были ранены около 23 тыс. человек. Почти 1, 8 млн человек стали вынужденными переселенцами.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина ранение АТО военный погибли Минобороны
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