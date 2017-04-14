Минобороны назвало количество погибших и раненых военных за три года АТО

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Среди погибших военные и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД и ГПСУ.

За три года в зоне АТО погибли свыше 2,6 тысяч военных president.gov.ua

За три годав Донбассе с 14 апреля 2014 года погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил , Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы. 9578 получили ранения", - сказал Лысенко сегодня, 14 апреля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военнослужащих, в то время как более 420 – получили ранения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в МИД Украины сообщали, что с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.

За это же время были ранены около 23 тыс. человек. Почти 1, 8 млн человек стали вынужденными переселенцами.