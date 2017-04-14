Минобороны назвало количество погибших и раненых военных за три года АТО

Среди погибших военные и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД и ГПСУ.
"За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил , Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы. 9578 получили ранения", - сказал Лысенко сегодня, 14 апреля.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военнослужащих, в то время как более 420 – получили ранения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Ранее в МИД Украины сообщали, что с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми.
За это же время были ранены около 23 тыс. человек. Почти 1, 8 млн человек стали вынужденными переселенцами.Интерфакс-Украина