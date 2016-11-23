Топ Новости
<
>

Министр соцполитики признал, что программа установки тепловых счетчиков провалена

23 ноября в 04:37

Розенко обвинил в провале программы местные власти и предприятия теплоэнергетики.

Розенко Павел
Министр нашел крайних в провале программы по установке счетчиков
В Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии. Министр социальной политики Павел Розенко обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики. 

 "Я могу сказать, что планы, которые были предоставлены местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго по установке счетчиков в каждом доме, провалены. Местные органы власти и теплокоммунэнерго провалили программу установки счетчиков в каждом доме. На сегодня около 60% домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками. Если вы думаете, что правительство будет спокойно за этим наблюдать, как это предприятиями теплокоммунэнерго саботируется, у нас все эти цифры есть. Есть еще время, полтора месяца, если за полтора месяца радикально ситуация не изменится, я обещаю, что правительство с НКРЭКУ должным образом отреагирует на эту ситуацию", - отметил Розенко в эфире канала "112.Украина".

Читайте также: Оснащение домов приборами учета позволит на 15–20% сократить потребление услуг ЖКХ

Ранее сообщалось о скандале с октябрьскими платежками за отопление в Киеве. Жители столицы посчитали счета завышенными, а "Киевэнерго" согласилось провести перерасчеты только тем, кто живет в домах со счетчиками тепла.

Тем временем  власти планируют уже новый проект по внедрению приборов учета тепла – на не только общих, а и индивидуальных, в каждую квартиру. 

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги тепло счет власть Розенко министр правительство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.66
EUR 27.24
Последние новости