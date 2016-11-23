Министр соцполитики признал, что программа установки тепловых счетчиков провалена

Розенко обвинил в провале программы местные власти и предприятия теплоэнергетики.

Министр нашел крайних в провале программы по установке счетчиков

В Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии. Министр социальной политики Павел Розенко обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики.

"Я могу сказать, что планы, которые были предоставлены местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго по установке счетчиков в каждом доме, провалены. Местные органы власти и теплокоммунэнерго провалили программу установки счетчиков в каждом доме. На сегодня около 60% домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками. Если вы думаете, что правительство будет спокойно за этим наблюдать, как это предприятиями теплокоммунэнерго саботируется, у нас все эти цифры есть. Есть еще время, полтора месяца, если за полтора месяца радикально ситуация не изменится, я обещаю, что правительство с НКРЭКУ должным образом отреагирует на эту ситуацию", - отметил Розенко в эфире канала "112.Украина".

Ранее сообщалось о скандале с октябрьскими платежками за отопление в Киеве. Жители столицы посчитали счета завышенными, а "Киевэнерго" согласилось провести перерасчеты только тем, кто живет в домах со счетчиками тепла.

Тем временем власти планируют уже новый проект по внедрению приборов учета тепла – на не только общих, а и индивидуальных, в каждую квартиру.