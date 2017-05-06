Министр обороны объявил о планах возродить вуз по подготовке офицеров-танкистов

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Танковый институт в Харькове в конце 90-х стал факультетом технического университета.

В Харькове хотят снова открыть танковый институт

В Харькове на базе военного факультета национального технического университета "ХПИ" планируется вновь открыть военный институт

О планах открытия института для подготовки офицеров-танкистов заявил министр обороны Украины Степан Полторак, побывав в "ХПИ", где работает военный факультет, который обучает как танкистов, так и офицеров-химиков.

"Я буду инициировать работу по подготовке соответствующего постановления правительства о создании на базе факультета военного института, где будут готовить будущих офицеров танковых подразделений", - сообщил Полторак на своей странице в Facebook.

"Я думаю, что сокращение Харьковского танкового института было ошибкой, которая была допущена. На сегодня танковые подразделения играют очень серьезную роль", - цитирует министра обороны сайт "ХПИ".

Факультет военной подготовки Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" был основан в 1944 году, как Гвардейское Харьковское танковое училище, в котором готовили офицеров-танкистов. В 1966 году оно было преобразовано в высшее военное учебное заведение с 4-летним сроком обучения и выдачей диплома о высшем инженерном образовании. Для того чтобы улучшить подготовку офицеров для Вооруженных сил Украины 19 сентября 1997 года танковое училище было переформировано в Харьковский институт танковых войск им. Верховной Рады Украины.

По приказу министров обороны и образования Украины 4 августа 1999 года институт стал составной частью "ХПИ".