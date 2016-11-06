В Молдове заявили о готовности Украины предоставить РФ "зеленый коридор" для вывода войск из Приднестровья

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Степан Полторак и Анатол Шалару встретились в Одессе, чтобы обсудить военное сотрудничество Украины и Молдовы.

Министры обороны Украины и Молдовы провели встречу в Одессе mil.gov.ua

Министр обороныАнатол Шалару сообщил, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения из Приднестровья.

"Вместе с украинским коллегой мы обсудили вопрос создания специального коридора для российских военных, которые находятся в приднестровском регионе, а также для боеприпасов, которые находятся на хранении в селе Кобасна", – рассказал Шалару журналистам после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе в воскресенье, 6 ноября, , передает Deschide.md.

Министр обороны Молдовы подчеркнул, что вооружения, размещенные на военных складах в селе Кобасна (находится под контролем непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, – Ред.), представляют значительную опасность как для жителей Молдовы, так и для Украины.

По его словам, Кишинев был официально проинформирован о готовности Киева подготовить специальный коридор для вывода российских войск и вооружения.

"Мы договорились о встрече военных экспертов обеих стран на территории Украины для того, чтобы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути, по которым они войдут на территорию Украины, а так же их дальнейший маршрут по территории Украины", – уточнил Шалару, добавив, что что после завершения всех экспертиз и уточнений всех вопросов стороны намерены проинформировать офис ОБСЕ по этой теме, поскольку указанная миссия должна проходить под эгидой ОБСЕ и ООН.

До конца года представители Украины и Молдовы планируют встретиться еще раз, чтобы определиться с этапами операции по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ из Приднестровья.

"Далее мы намерены обратиться к международным организациям, чтобы они повлияли на руководство РФ и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации. С нашей стороны для этого будут предоставлены все виды помощи и пути для транспортировки: наземный, воздушный, морской", – заверил Шалару. Он также сообщил, что что в настоящее время оперативная группировка российских войск на территории Молдовы насчитывает 1200 военносулжащих.

Напомним, российский миротворческий контингент находится в Зоне безопасности на Днестре с 1992 года. С тех пор Кишинев неоднократно заявлял о необходимости замены российских военных миссией гражданских наблюдателей.

На территории Приднестровского региона расквартированы части 14-й российской армии, а в селе Кобасна Рыбницкого района находятся склады с боеприпасами, где еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн снарядов и авиабомб.