Мининфраструктуры обнародовало список не рекомендуемых для поездок областей

В указанные области не стоит ездить с детьми и экскурсионными автобусами.

Некоторые области лучше не посещать в связи со снегом и гололедом ГСЧС Украины

Министерство инфраструктуры опубликовало список областей, в которых ожидается ухудшение погодных условий, сообщается на сайте министерства.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской областях ожидается снег и местами гололед. Министерство советует водителям в данных областях соблюдать меры повышенной осторожности: не превышать допустимую скорость и не выполнять рискованных маневров.

"Стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам. Лучше предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. На сайте "Укравтодора" можно найти перечень пунктов обогрева и контакты наших диспетчеров, которым можно сообщить, что вы застряли. Также на официальных страницах в Facebook "Укравтодора" и компании "Автомобильные дороги Украины" будет обновляться оперативная информация о состоянии проезда и ограничения движения", - сообщается на сайте Мининфраструктуры.

В среду, 30 ноября, в большинстве центральных, Харьковской областях, днем в западных, Житомирской и Киевской областях и Приазовье небольшой снег, на остальной территории - без осадков, сообщает Укргидрометцентр.