Минимальная зарплата учителей с 2017 года cоставит 5266 гривень

Кабмин внес соответствующие изменения в проект госбюджета на 2017 год.
Минимальная заработная плата учителя без категории с 1 января 2017 года будет составлять 5266 гривень, заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе внеочередного заседания правительства.
"Заработная плата учителя, благодаря нашему решению, начинается с 10-го тарифного разряда. Не с 6-8-го, как это было раньше, а с 10-го. Если она в 2016 году составила 3385 гривень, то минимальная заработная плата учителя без категории с 1 января 2017 года будет составлять 5266 гривень. Это реальность. И нам не надо запускать станок и печатать деньги, чтобы это сделать, эти деньги есть в реальной экономике ", - заявил Рева, сообщает Hromadske.ua.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что эти изменения внесены в проект госбюджета на 2017 год, который уже готов ко второму чтению в Верховной Раде, отметив, что он является "честным, сбалансированным и реальным".
Кабинет министров Украины 3 ноября на внеочередном заседании утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.
Макропоказатели проекта бюджета предполагают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс на уровне 27,2 гривень за $ 1.
Ключевым изменением в проекте госбюджета на следующий год является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень.
Кабинет министров также утвердил ряд сопутствующих законопроектов и направил их на рассмотрение в парламент.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для обеспечения повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень в месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень.Hromadske.TV