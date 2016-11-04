Минимальная зарплата учителей с 2017 года cоставит 5266 гривень

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Кабмин внес соответствующие изменения в проект госбюджета на 2017 год.

Учителям повысят зарплату на 35%

Минимальная заработная плата учителя без категории с 1 января 2017 года будет составлять 5266 гривень, заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе внеочередного заседания правительства.

"Заработная плата учителя, благодаря нашему решению, начинается с 10-го тарифного разряда. Не с 6-8-го, как это было раньше, а с 10-го. Если она в 2016 году составила 3385 гривень, то минимальная заработная плата учителя без категории с 1 января 2017 года будет составлять 5266 гривень. Это реальность. И нам не надо запускать станок и печатать деньги, чтобы это сделать, эти деньги есть в реальной экономике ", - заявил Рева, сообщает Hromadske.ua.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что эти изменения внесены в проект госбюджета на 2017 год, который уже готов ко второму чтению в Верховной Раде, отметив, что он является "честным, сбалансированным и реальным".

Кабинет министров Украины 3 ноября на внеочередном заседании утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.

Макропоказатели проекта бюджета предполагают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс на уровне 27,2 гривень за $ 1.

Ключевым изменением в проекте госбюджета на следующий год является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень.

Кабинет министров также утвердил ряд сопутствующих законопроектов и направил их на рассмотрение в парламент.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для обеспечения повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень в месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень.