Минфин предоставил реестр переселенцев в распоряжение коллекторской компании

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Частная компания с сомнительной репутацией и офисом в Москве выиграла тендер Минфина на проведение верификации ВПЛ с Востока Украины.

Сегодня доступом к базе данных ВПЛ пользуется коллекторская фирма с офисом в Москве pravdoryb.info

В рамках пилотного проекта по верификации социальных выплат временно перемещенным лицам, Министерство финансов предоставило реестр переселенцев коллекторской фирме, имеющей очевидные связи с Россией, наделив ее полномочиями, идущими в разрез с законодательством и правами человека.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Леся Литвинова. По ее словам, установить данный факт удалось лишь после того, когда переселенцев с востока Украины начали обзванивать операторы некоего колл-центра, которые от имени Минфина просили их уточнить определенные персональные данные.

Отмечается, что после обращения нескольких переселенцев, активисты, специализирующиеся на юридической помощи ВПЛ, установили, что звонки поступают от коллекторской фирмы "Дельта М Юкрейн", восемь лет работающей в Украине. Хотя центральный офис компании, по ее собственной информации, находится в Киеве, она также имеет офис в Москве и контакт-центр в Воронеже.

Выяснилось, что по итогам тендера, именно эту компанию Минфин выбрал в качестве подрядчика для проведения верификации.

"После поста в Фейсбуке Александра Клюжева с кратким описанием ситуации, в комментариях откликнулся вице-премьер-министр Павел Розенко. Кроме обещания разобраться при наличии запросов с фактами, там была только одна ссылка — на сайт госзакупок, из которой и стало понятно, что "Дельта М" — не только коллекторы с сомнительной репутацией, но и победители совершенно официального тендера, проведенного Минфином", – отмечает Литвинова.

По ее словам, в договоре, заключенном между министерством и компанией 11 ноября, присутствуют несколько вызывающих вопросы пунктов. Так, несмотря на то что в нем прописана "необходимость защиты персональных данных в рамках действующего законодательства", исполнителю предоставляется право привлекать к выполнению заказа третьих лиц. Стороны также освобождаются от ответственности при наличии "непреодолимых обстоятельств", среди которых значатся война или боевые действия.

Еще больше вопросов вызывают технические требования к верификации. Так, пункт договора 1.1.1, по сути, предусматривает, что заказчик предоставляет исполнителю реестр физических лиц-переселенцев.

"Этим договором Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства предоставлять Заказчику услуги по физической верификации по коду ДК 016:210 — 82.91.1 — услуги агентств по сбору платежей и услуги бюро кредитных историй, по коду CPV по ДК 021:2015 — 79940000-5 — услуги коллекторских агентств, Согласно реестру физических лиц, предоставленному Заказчиком", – цитирует Литвинова текст договора.

"Иными словами, Министерство финансов передает коллекторской фирме с сомнительной репутацией и четко прослеживающимися связями с Россией реестр переселенцев, при этом наделяя ее полномочиями, идущими вразрез как с законодательством, так и с правами человека. Кроме того, позволяет этой компании привлекать к выполнению работ третьих лиц, а по сути — делиться полученной информацией с любым заинтересованным лицом", – резюмирует автор.

По ее словам, сегодня людей и организаций, которых может заинтересовать подобный реестр, становится все больше.

"По сути, база переселенцев с набором персональных данных — это и полная база по пустующему жилью на неподконтрольных территориях; и список адресов, по которым проживают "враги молодой республики"; и Клондайк для специалистов по аферам в области рынка жилья и землеотвода; и многое другое", – говорится в статье.

Литвинова указывает, что результатом пилотного проекта по верификации ВПЛ стала потеря контроля над реестром переселенцев, результаты которого сегодня спрогнозировать невозможно. Последствия случившегося, при этом, затронут не Минфин, а граждан, доверивших свои персональные данные государству.

В апреле Инна Ведерникова в статье для ZN.UA писала, что т. н. Единая информационная базапереселенцев, которую "создало" Минсоцполитки остается не централизованной, расчлененной на региональные серверы, куда вносят данные местные УСЗН, с периодическими сверками информации, а значит, с потенциальными двойниками, "мертвыми душами" и прочими лазейками для чиновников, имеющих к ней доступ.

В июле ZN.UA сообщало, что Министерство финансов Украины в рамках верификации получателей социальных выплат по критерию пересечения границ проверило только 155 тыс. переселенцев из 1 млн 700 тыс.

Напомним, Министерство финансов Украины так и не получило доступа ко всем государственным базам данных и реестрам, необходимым ведомству для верификации получателей социальных выплат. В числе недополученного — реестр гражданских состояний, реестр транспортных средств, реестр избирателей, реестр проверки владельцев паспортов.

Подробнее о проблемах проекта Минфина по верификации временно перемещенных лиц читайте в статье Леси Литвиновой "Верификация: как убить идею" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".