Минэкономразвития предложило гражданам обсудить повышение цен на алкоголь

Чиновники хотят, чтобы бутылка водки стоила 75 грн, и предлагают гражданам проголосовать за эту новацию.

На сайте Минэкономики можно проголосовать за или против повышения цен на алкоголь Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект постановленияотносительно повышения минимальных цен на некоторые из алкогольных напитков.

"С целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшение доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь", - говорится в сообщении.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты - на 1,7-1,8%.

Согласно проекту, минимальная цена полулитровой бутылки водки вырастет на 7,64% - с 69,78 грн до 75,11 грн.

Проект документа обнародован 28 апреля 2017 года и будет доступен для обсуждения и голосования на сайте Минэкономразвития в течение 30 дней по ссылке: http://bit.ly/2poJ9sR

Напомним, что осенью 2016 года Кабинет министров Украины повысил минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки. Минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки выросла на 27,1% - с 54,90 грн до 69,78 грн.