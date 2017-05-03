Топ Новости
<
>

Минэкономразвития предложило гражданам обсудить повышение цен на алкоголь

3 мая в 14:05

Чиновники хотят, чтобы бутылка водки стоила 75 грн, и предлагают гражданам проголосовать за эту новацию.

vino_butilka_akciz_alko.jpg
На сайте Минэкономики можно проголосовать за или против повышения цен на алкоголь
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект постановления Кабинета министров относительно повышения минимальных цен на некоторые из алкогольных напитков.

"С целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшение доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь", - говорится в сообщении.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты - на 1,7-1,8%.

Согласно проекту, минимальная цена полулитровой бутылки водки вырастет на 7,64% - с 69,78 грн до 75,11 грн.

Проект документа обнародован 28 апреля 2017 года и будет доступен для обсуждения и голосования на сайте Минэкономразвития в течение 30 дней по ссылке: http://bit.ly/2poJ9sR

Читайте также: Молдова исключила вино из перечня алкогольных напитков

Напомним, что осенью 2016 года Кабинет министров Украины повысил минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки. Минимальная розничная цена полулитровой бутылки водки выросла на 27,1% - с 54,90 грн до 69,78 грн.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги цены алкоголь бутылка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.56
EUR 29.03
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...