Минэкологии продемонстрировало, как на ЧАЭС надвигают арку нового укрытия

На Чернобыльской АЭС проходит уникальная операция по установке конструкции вестом в 36 тысяч тонн.

На ЧАЭС ставят уникальную конструкцию Facebook/Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Ранее сообщалось, что надвижение арки на энергоблок началось 14 ноября. Конструкцию арки, длинной 165 метров, высотой в 110 метров передвигают при помощи 224 гидравлических домкратов, что позволяет перемещать арку на 60 см за один цикл. Предусматривается, что весь процесс займет до 4 дней, с общим временем беспрерывного движения примерно в 33 часа. Арка который защитит окружающую среду от радиоактивных отходов поврежденного во время аварии 1986 года энергоблока ЧАЭС.

Сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.

На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.

Ранее глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основатель Чернобыльского института исследований и развития Виталий Демьянюк заявил, что украинская власть должна начать проработку вариантов окончательного решения проблемы четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с Виталием Демьянюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".