МИД Украины вызовет российского консула в связи с недопуском к Сущенко украинских дипломатов

Москва никак не реагирует на требования Киева допустить к обвиненному в шпионаже журналисту своих консулов.

МИД потребует от российкого консула объяснений по поводу "дела Сущенко" Lenta.ru

Министерство иностранных дел Украины вызывает к себе консула РФ с требованием дать пояснения по поводу причин недопуска украинских консулов к арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца 6 октября.

"Вчера мы направили очередную ноту МИД России с требованием предоставить доступ консулов к Роману Сущенко: никакой реакции нет ни на обращения посольства к следственному управлению ФСБ, ни на ноты в адрес МИД России. Поэтому сегодня мы вызываем консула РФ в Украине с требованием дать объяснения, почему сейчас по всем нормам не предоставили доступ к нашему гражданину", - заявила спикер министерства в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, МИД будет продолжать добиваться от российской стороны встречи с задержанным в Москве гражданином Украины.

"Нам нужно понимать все обстоятельства задержания, а также, в каких условиях он содержится, и какая еще нужна помощь", - подчеркнула она.

Ранее давокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.