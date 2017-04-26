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МИД Украины требует от России освободить крымского татарина Зейтуллаева

26 апреля в 14:15

Украинское внешнеполитическое ведомство обратится к партнерам с просьбой усилить дипломатическое давление на Россию.

Руслан Зейтуллаев
МИД Украины назвал "позорным" приговор российского суда Зейтуллаеву
15 минут
Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным приговором российского суда крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Зейтуллаеву. Решение политически мотивированное. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях", - написала Беца в Twitter.

Она также добавила, что МИД требует освобождения Зейтуллаева и подчеркнула, что украинское внешнеполитическое ведомство обратится к партнерам с просьбой усилить дипломатическое давление на Россию.

 

 

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Напомним, что сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной суд приговорил татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир". 

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Россия татары обвинение суд
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