МИД Украины требует от России освободить крымского татарина Зейтуллаева

Украинское внешнеполитическое ведомство обратится к партнерам с просьбой усилить дипломатическое давление на Россию.

МИД Украины назвал "позорным" приговор российского суда Зейтуллаеву 15 минут

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным приговором российского суда крымскому татарину, которого обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Зейтуллаеву. Решение политически мотивированное. Так называемое решение базируется на сфабрикованных обвинениях", - написала Беца в Twitter.

Она также добавила, что МИД требует освобождения Зейтуллаева и подчеркнула, что украинское внешнеполитическое ведомство обратится к партнерам с просьбой усилить дипломатическое давление на Россию.

1/2 Висловлюємо рішучий протест рос стороні у зв'язку з ганебним вироком Р.Зейтуллаєву. Рішення політ вмотивоване. pic.twitter.com/Vqzm58R0HE — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 квітня 2017 р.

2/2 Так зв.рішення базується на сфабр обвинуваченнях. Вимагаємо звільнення Зейтуллаєва. Звернемось до партнерів посилити дипл тиск на РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 квітня 2017 р.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной суд приговорил татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".