МИД Украины требует немедленного освобождения пяти арестованных крымских татар

2 месяца в СИЗО до 11 декабря - такую меру пресечения избрал Киевский райсуд Симферополя пяти крымским татарам.

Задержанных накануне татар арестовали Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с проведением 12 октября 2016 оккупационными властями Крыма серии обысков в домах, а также неправомерным задержанием и последующим арестом пяти граждан Украины.

В частности, были арестованы активисты крымскотатарского сообщества: Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Айдер Салединов, Эмиль Джемадинов и Рустем Исмаилов. "По аналогии с предыдущими резонансными случаями, официальным основанием их задержания стали безосновательные обвинения в террористической деятельности", - говорится в сообщении МИД.

"МИД Украины требует немедленного освобождения пяти арестованных 13 октября крымских татар, а также других граждан Украины, которые незаконно содержатся сейчас в неволе российской оккупационной властью Призываем также международных партнеров Украины к усилению давления на Российскую Федерацию с требованием прекратить преследование и репрессии на этнической и религиозной почве во временно оккупированном Крыму", - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, Киевский районный суд г.Симферополя в оккупированном Крыму избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для пятерых крымских татар, задержанных после обысков в их домах. "До 11 декабря 2016 года Абдуллаеву Теймуру избрана мера пресечения в виде ареста. Он будет находиться в Симферопольском СИЗО! Ждем решения по остальным четверым", - написал Курбединов на своей странице в Facebook в четверг, 13 октября.

"Очень много родственников, слушателей и просто неравнодушных людей было в суде, где пятерым крымский татарам, крымским мусульманам избирались аресты некогда украинским судьей", - пишет адвокат.

Он также сообщил, что судья проигнорировал Конвенцию прав человека и оставил Абдуллаева в наручниках и в железной клетке. По его словам, что во время избрания меры пресечения и без того маленький зал судебного заседания был заполнен российскими СМИ: НТВ, "Миллет", Крым, Россия 24 и др. "Не думаю, что эти каналы покажут выступления адвокатов и их подзащитных. Уже представляю, в каком свете все будут выставлены", – говорит Курбединов.

В среду, 12 октября, в домах задержанных татар прошли обыски, после чего некоторых из них спецслужбы РФ увезли на допрос.