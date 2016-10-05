МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в РФ

Украинский МИД глубоко обеспокоен увеличением числа провокаций со стороны российских силовых структур в отношении граждан Украины.

На территории РФ возросло количество безосновательных задержаний граждан Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а также от следования транзитом по территории этого государства, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Обращая внимание на существенно ограниченные в настоящее время возможности украинской стороной обеспечить надлежащую безопасность наших сограждан на территории РФ, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а также от следования транзитом по территории этого государства", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что на территории государства-агрессора возросло количество безосновательных задержаний граждан Украины и что российские правоохранительные органы грубо ведут себя с украинцами, применяют недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство.

В сообщении отмечается, что российская сторона грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека, а также свои международно-правовые обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1994 года.

Ранее сообщалось, что директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что посещение Российской Федерации является опасным для украинцев.

Напомним, третьего октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.