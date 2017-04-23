МИД Украины призвал РФ прекратить провокации против ОБСЕ в зоне АТО

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Украинская сторона делает все возможное для оперативного и объективного расследования гибели и ранения наблюдателей в ОРЛО.

На Луганщине подорвался на мине автомобиль ОБСЕ OSCE

Министерство иностранных дел Украины расценивает подрыв автомобиляв оккупированной части Луганской области как подтверждение попыток российских властей и подконтрольных ей террористических формирований запугать сотрудников Миссии.

"Рассматриваем серьезный инцидент, произошедший на территории контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения", – сказано в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, распространенном вечером в воскресенье, 23 апреля.

В связи с инцидентом МИД Украины призвал РФ выполнять взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства, а также прекратить провокации против наблюдателей и обеспечить им беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО.

"Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российской границы", – говорится в документе.

В МИД заверили, что украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования гибели и ранения сотрудников СММ ОБСЕ в ОРЛО с целью привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.