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МИД Украины призвал мировое сообщество консолидировать усилия для борьбы с терроризмом

9 января в 15:22

Подобные акты насилияне имеют оправданий, подчеркнули в ведомстве.

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МИД выразил соболезнования родным и близким погибших
Василий Артюшенко, ZN.UA
Министерство иностранных дел Украины призвало к консолидации усилий мирового сообщества для борьбы с терроризмом, который "является угрозой для всего цивилизованного мира".

"МИД Украины решительно осуждает террористические акты, которые произошли в течение последних дней, в частности, в Египте, Израиле, Ираке и Турции, в результате которых погибли десятки человек и около сотни получили ранения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем быстрого и полного выздоровления раненым", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе подчеркнули, что "подобные акты насилия, во время которых гибнут невинные люди, являются уголовными преступлениями и не имеют оправданий, под какими бы лозунгами они не совершались".

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Ранее, 5 января, В результате двух отдельных взрывов в Багдаде погибли не менее 14 человек и еще 15 получили ранения. Накануне в Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.

По материалам: ZN.UA
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Тэги терроризм ранение Израиль МИД консолидация
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