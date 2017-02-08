МИД Украины предпринимает меры по освобождению похищенного пиратами в Нигерии украинца

Пираты взяли в заложники семерых россиян и украинца.

МИД предпринимает меры для освобождения украинца Андрей Товстыженко, ZN.UA

Консулы Министерства иностранных дел Украины в Гамбурге и в Нигерии принимают мены по освобождению украинца, похищенного пиратами с судна "BBC Caribbean" в территориальных водах Нигерии.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии принимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины, члена экипажа судна BBC Caribbean", - сообщает консульская служба МИД в Twitter.

Как сообщалось ранее, в Нигерии пираты напали на судно, среди заложников украинец. Похищены также семеро граждан РФ.

По данным Международного морского бюро, нападения морских пиратов в мире сократились до рекордно низкого количества. Активность пиратов постоянно снижается с 2012 года.