МИД Украины предпринимает меры по освобождению похищенного пиратами в Нигерии украинца

Пираты взяли в заложники семерых россиян и украинца.
"Консулы в Гамбурге и Нигерии принимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины, члена экипажа судна BBC Caribbean", - сообщает консульская служба МИД в Twitter.
Как сообщалось ранее, в Нигерии пираты напали на судно, среди заложников украинец. Похищены также семеро граждан РФ.
По данным Международного морского бюро, нападения морских пиратов в мире сократились до рекордно низкого количества. Активность пиратов постоянно снижается с 2012 года.ZN.UA