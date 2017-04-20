МИД Украины подтвердил гибель двух украинцев при крушении российского сухогруза в Черном море

Состояние спасенного гражданина Украины удовлетворительное.
О судьбе спасенного моряка сообщается, что сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное. Поисковые работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии приблизительно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое направлялось из российского порта "Азов" в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным крымского управления МЧС РФ "среди членов экипажа – девять украинцев, двое россиян, один моряк из Грузии".
В настоящее время подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели заметили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.
По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту аварии российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.
В четверг с рассветом в Черном море возобновились поисковые работы.ZN.UA