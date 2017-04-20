МИД Украины подтвердил гибель двух украинцев при крушении российского сухогруза в Черном море

Состояние спасенного гражданина Украины удовлетворительное.

Одного украинца удалось спаси vesti.ru

В результате крешния грузового судна "Герои Арсенала" погибли три человека, двое из которых были гражданами Украины. Еще одного моряка (украинца) удалось спасти. Судьба остальных на текущий момент неизвестна, сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины 20 апреля.

О судьбе спасенного моряка сообщается, что сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии приблизительно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое направлялось из российского порта "Азов" в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным крымского управления МЧС РФ "среди членов экипажа – девять украинцев, двое россиян, один моряк из Грузии".

В настоящее время подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели заметили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту аварии российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.

В четверг с рассветом в Черном море возобновились поисковые работы.