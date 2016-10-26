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МИД Украины направил РФ ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

26 октября в 18:48

Украинская сторона рассматривает визиты руководства РФ на украинский полуостров как попытки легитимизировать его незаконную аннексию.

МИД Украины, МЗС
Россия демонстративно пренебрегает государственным суверенитетом Украины
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российского президента Владимира Путина на территорию оккупированного украинского Крыма.

"МИД Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в среду, 26 октября.

Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации аннексии Крыма.

В МИД отметили, что Россия демонстративно пренебрегает государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, Резолюцией ГА ООН А/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины", Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и другим нормам международного права.

МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на РФ как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права.

Российскому внешнеполитическому ведомству направлена соответствующая нота протеста.

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В последнее время Путин фактически ежемесячно посещает аннексирован полуостров. Перед этим российский президент приехал в Крым 15 сентября, накануне незаконного проведения там выборов в Госдуму РФ. За месяц до этого, Путин ездил в Крым 18 августа - после скандала с придуманной ФСБ историей о "украинских диверсантов". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности РФ, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия Крым МИД Путин аннексия протест
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3 комментария
  • Денис Синельников Сегодня, 19:46 хай пророшенко в одесу разрешение просит пока еще можно Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Александров Сегодня, 19:20 а с какого перепугу президент страны должен спрашивать у кого-то разрешение посетить свой российский регион?
    анатолий Ципушкин Сегодня, 19:47
    а как по другому то?не реагировать то ведь тоже нельзя,вот и реагируют,иначе это свои граждане расценят как признание....вспомните Китай-тайвань
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