МИД Украины направил РФ ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Украинская сторона рассматривает визиты руководства РФ на украинский полуостров как попытки легитимизировать его незаконную аннексию.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест МИД России в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российского президента Владимира Путина на территорию оккупированного украинского Крыма.
"МИД Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в среду, 26 октября.
Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации аннексии Крыма.
В МИД отметили, что Россия демонстративно пренебрегает государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, Резолюцией ГА ООН А/RES/68/262 "Территориальная целостность Украины", Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года и другим нормам международного права.
МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на РФ как государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права.
Российскому внешнеполитическому ведомству направлена соответствующая нота протеста.
В последнее время Путин фактически ежемесячно посещает аннексирован полуостров. Перед этим российский президент приехал в Крым 15 сентября, накануне незаконного проведения там выборов в Госдуму РФ. За месяц до этого, Путин ездил в Крым 18 августа - после скандала с придуманной ФСБ историей о "украинских диверсантов". Тогда Путин проводил совещание Совета безопасности РФ, а также летал на вертолете вокруг строительства Керченского моста.ZN.UA