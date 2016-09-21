МИД так и не уволило дипломата, причастного к контрабанде сигарет в Закарпатье

Скандальный дипломат грозила подать на министерство в суд в случае увольнения.

МИД не имеет юридических оснований для увольнения "дипломата-контрабандиста"

МИД Украины так и не уволило первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксану Лищищин, супруг которой пытался использовать дипломатическое письмо, чтобы вывезти из страны крупную партию

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники в ведомстве, в данный момент Лищищин не имеет должности в МИД. Тем ни менее, согласно официальному комментарию, ее так и не уволили с дипломатической службы.

"В данный момент, до завершения расследования и соответствующих выводов, мы не имеем правовых оснований для увольнения госпожи Лищищин", – указывается в ответе ведомства на запрос журналистов.

Отмечается, что дипломат обратилась к юристам, чтобы доказать незаконность своего увольнения. По словам замглавы МИД Вадима Пристайко, Лищищин и ее адвокаты угрожали МИД судом.

"Угрозы о возможности судебного иска со стороны Оксаны Лищищин и ее представителей звучали, хотя до сих пор в адрес министерства не поступало ни судебного решения об открытии производства по административному делу, ни повестки с определенной датой проведения судебного заседания, как это предусмотрено в таких случаях. Лично я считаю такое развитие событий проявлением цинизма и попыткой шантажа, но каждый гражданин имеет на такой шаг закрепленное законом право", – заявил чиновник журналистам.

Действующий закон "О дипломатической службе", при этом, не дает права увольнять дипломата из-за "плохой репутации", поэтому МИД смог лишь отозвать Лищищин в Украину. При этом, министерство намерено подать на рассмотрение парламента новый закон о дипломатической службе.

Напомним,21 мая сотрудники закарпатской таможни пресекли попытку нелегального вывоза из страны табачной продукции, общей стоимостью в 620 тысяч гривен. Злоумышленник – муж первого секретаря посольства Украины в Словакии, пытался вывести из Украины контрабанду, предоставив пограничникам дипломатический паспорт.

24 мая глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обнародовал дипломатическое письмо, покрывавшее нелегальную контрабанду сигарет. Документ был написан на официальном бланке посольства Украины в Словакии, снабжен гербовой печатью и подписью 1-го секретаря посольства.

В связи с данными фактами Следственный отдел Закарпатской областной прокуратуры открыл уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также служебного подлога (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Вскоре после инцидента, 3 июня Президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Словакии Олега Гаваши.