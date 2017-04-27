МИД Литвы призвал ЕС перестать выжидать и повлиять на ситуацию с российской агрессией в Украине

Европейские политики ждут результатов выборов в ряде стран, из-за чего и приостановили влияние.

Глава МИД Литвы считает, что тактика выжидания не решит вопрос Донбасса Верховная Рада

Линас Линкявичюс считает, что Европейский союз приостановил влияние на ситуацию в Украине в ожидании результатов выборов в ключевых государствах содружества.

"Как мы можем чувствовать себя комфортно, когда ситуация в Украине не улучшается? Понятно, что царит "настроение выжидания" – из-за выборов в некоторых государствах, надежды, что что-то изменится само. Но ведь можно ждать бесконечно, но агрессия не будет прекращена. Нам никогда не поздно вмешаться: конечно, не мы оккупировали Крым и проводим агрессию, но если мы можем повлиять на ситуацию, то в том, что происходит, есть и наша ответственность", – подчеркнул Линкявичюс во время выступления на открытии платформы "Форум Украины" в Брюсселе.

Глава МИД Литвы призвал европейских коллег собрать все ресурсы – интеллектуальные, дипломатические, финансовые и другие – и повлиять на ситуацию на Востоке Украины. А также увеличить международное присутствие в Донбассе.

"Знаю, что это непросто осуществить через ООН по известным причинам (российского вето), но по крайней мере мы можем использовать те инструменты, которые мы имеем в распоряжении ЕС", – резюмировал Линкявичюс.

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс не предусмотрено Минскими соглашениями, для этого требуется согласие боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Лавров отметил, что в документах указана только Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ возобновили патрулирование зоны АТО 25 апреля после того, как 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.