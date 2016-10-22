МИД Беларуси выручил ноту протеста представителю Украины из-за самолета "Белавиа"

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Беларусь ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых расходов за принудительное возвращение белорусского самолета в Киев.

МИД Беларуси поручил послу Беларуси в Украине Игорю Соколу вручить аналогичную ноту протеста в украинский МИД rbc.ua

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Валерий Джигуну из-за принудительного возвращения в Киев белорусского самолета.

"Во время встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины относительно принудительного возвращения белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа", совершавшего 21 октября 2016 года регулярный рейс В2840 по маршруту "Киев-Минск", – говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Беларусь ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат, вызванных действиями украинской стороны.

МИД Беларуси также поручил послу Беларуси в Украине Игорю Соколу вручить аналогичную ноту протеста в украинский МИД.

Ранее сообщалось, что самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.