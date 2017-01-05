Между Киевом и Львовом два дня будет курсировать дополнительный Интерсити+

Руководство "Укрзалізниці", в связи с повышенным пассажиропотоком, приняло решение о запуске дополнительного скорого поезда 8 и 9 января.

Из Киева во Львов в праздничные дни будет курсировать дополнительный Интерсити+ slovoidilo.ua

В рождественские праздничные дни 8 и 9 января между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный состав, сообщают в пресс-службе "Укрзалізниці".

"В связи с повышенным спросом на перевозку пассажиров в рождественские праздники назначается дополнительный скорый поезд Интерсити+ № 745/746 сообщением Дарница-Львов-Дарница", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Скоростной поезд отправится со станции "Дарница" в 12:00, со станции "Киев-Пассажирский" - в 12:24, и прибудет во Львов в 17:43. Остановка состава в Коростене в 13:55-13:56.

В обратном направлении из Львова поезд отправится в 18:07 и прибудет на станцию "Киев-Пассажирский" в 23:59, на станцию "Дарница" - в 00:23. На обратном пути состав остановится в Коростене в 22:20-22:21 и в Святошине – в 23:48-23:49.

Ежедневно во Львов курсируют скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити № 743/744, № 747/748 и № 705/706.

Всего к зимним праздникам государственный перевозчик "Укрзалізниця" запустил 43 дополнительных состава в 243 популярных направлениях. Сотрудники железной дороги продолжают отслеживать спрос на праздничные перевозки.

В начале ноября этого года "Укрзалізниця" запустила сайт по продаже железнодорожных билетов через смартфоны.