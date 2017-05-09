Между боевиками "ЛНР" и военными ВС РФ случился конфликт – разведка

Конфликты среди террористов нередко перерастают в вооруженное противостояние.
"В течение последних суток отмечается рост конфликтов между кадровыми российскими военнослужащими и военнослужащими из числа местных жителей", - говорится в сообщении.
В разведке добавили, что конфликты нередко перерастают в вооруженное противостояние.
Тем временем в ОРДЛО население на "дни республик" сгоняют под угрозой увольнения - разведка. В случае низкой явки руководители местных "горисполкомов" могут потерять свои "должности".ZN.UA