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Между боевиками "ЛНР" и военными ВС РФ случился конфликт – разведка

9 мая в 15:26

Конфликты среди террористов нередко перерастают в вооруженное противостояние.

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Боевики "ЛНР" конфликтуют с российскими военными в Донбассе
vk.com/donetskhd
Между боевиками террористической группировки "ЛНР" и кадровыми войсками ВС РФ зафиксирован рост конфликтов, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В течение последних суток отмечается рост конфликтов между кадровыми российскими военнослужащими и военнослужащими из числа местных жителей", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что конфликты нередко перерастают в вооруженное противостояние.

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Тем временем в ОРДЛО население на "дни республик" сгоняют под угрозой увольнения - разведка. В случае низкой явки руководители местных "горисполкомов" могут потерять свои "должности".

По материалам: ZN.UA
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Тэги разведка противостояние военнослужащие боевики ЛНР
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