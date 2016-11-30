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Метеорологическая зима пришла в Киев на месяц раньше, чем в прошлом году

30 ноября в 13:27

Зима в Киеве в среднем продолжается 105 дней - до 20 марта. Абсолютный минимум - 32,9° мороза – был зафиксирован в 1950 году.

погода зима снег
Осень закончилась, впереди – больше трех месяцев зимы
Василий Артюшенко, ZN.UA
По данным Центральной геофизической обсерватории, 29 ноября в Киеве наступила метеорологическая зима.

"29 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,3° и по прогнозам Украинского гидрометцентра будут сохраняться отрицательные значения температуры воздуха", - говорится в сообщении обсерватории.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше, чем в прошлом году, когда она началась 29 декабря, отметили метеорологи.

Среднестатистическая зима длится 105 дней - до 20 марта. Абсолютный минимум киевской зимы 32,9° мороза зафиксирован 11 января 1950 года.

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Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги зима метеорологи обсерватория
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