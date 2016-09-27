Метеорологи рассказали, когда в Украину придет "бабье лето"

Температура достигнет +25 градусов.

"Бабье лето" придет в Украину через три дня dailymirror.info

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует начало "бабьего лета" в Украине с 30 сентября.

"Первые дни октября будут достаточно теплыми. С 30 сентября по 3 октября будут преимущественно дни без осадков", – сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Людмила Савченко.

Температура в этот период будет около +20...+25 градусов. Однако похолодание вернется уже 4 октября. Кроме того, по словам метеоролога, холодную погоду стоит ожидать и накануне "бабьего лета".

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, 18 сентября среднесуточная температура была ниже 15° и снизилась до 12,3°, что свидетельствует о приходе в столицу метеорологической осени. Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень в Киеве началась на восемь дней позже климатической нормы. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.