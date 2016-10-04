Метеорологи прогнозируют похолодание до -10° в конце октября

В течение зимы будет несколько волн похолодания. В целом наберется 20-25 морозных дней.

Метеорологи прогнозируют несколько волн похолодания и морозный Новый год Василий Артюшенко, ZN.UA

В конце октября 2016 года в Украине ожидается резкое понижение температуры, сообщила заведующая отделом климатических исследований иУкраинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Похолодание ожидаем 28-30 октября, и оно будет критическим. Не знаю, что будет с отоплением, но желательно, чтобы до этого времени его включили, ведь температура может быть минус десять и ниже", - сказала Мартазинова.

По ее словам, всего в течение зимнего периода ожидается 20-25 морозных дней. "Зима будет неустойчивой. Если посчитать все количество дней, то наберется 20-25 дней холодных, морозных", - сказала Мартазинова.

Она отметила, что в Украину снова придет похолодание с 30 ноября по 2 декабря. "Это существенное похолодание, из южных районов России будет заходить очень холодный воздух", - сказала ученый.

Мартазинова сообщила, что еще одно существенное похолодание будет перед Новым годом, когда температура снизится до -15 по всей территории Украины.

Она добавила, что в конце января 2017 года будет до -10 градусов мороза.

"10-11 февраля температура будет до -14 градусов, и это, можно сказать, последние дни зимы. Дальше начинается весна", - отметила Мартазинова.

Напомним, что 4 октября заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует в этом году теплую зиму. "Я думаю, что самые низкие температуры будут где-то кратковременно в пределах 20-25 градусов мороза. Отдельные пункты могут достигать 30 градусов. Я не думаю, что будет ниже 30 градусов", - сказал он.