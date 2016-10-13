Мэру Торецка продлили арест

Это уже второе продление ареста Владимиру Слепцову.

Слепцов связанный с организацией и проведением в Торецке незаконного референдума LB.ua

Краматорский городской суд Донецкой области продлил срок ареста на 36 суток мэру Торецка (бывший Дзержинск-ред.), которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

"Суд поддержал и удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, которое проводят следователи СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, Владимир Слепцов связанный с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР".

Как сообщалось, 17 августа Краматорский городской суд Донецкой области арестовал Слепцова на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, городской голова Торецка Владимир Слепцов подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и участие в террористической организации. Соответствующее сообщение о подозрении ему вручили утром 17 августа.