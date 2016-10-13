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Мэру Бучи Федоруку наденут электронный браслет

13 октября в 22:39

Прокуратура настаивает на остранение подозреваемого от выполнения должностных обязанностей на время следствия.

Федорук
Мэра Бучи посадили под домашний арест
Википедия
Печерский суд Киева избрал мэру Бучи Анатолию Федоруку меру пресечения в виде вечернего домашнего ареста с ношением электронного браслета

"Мера пресечения для Федорука: домашний арест с 22:00 до 7:00, запрет покидать место проживания и ношение электронного браслета. Рассматривается ходатайство прокуратуры об отстранении от должности на время расследования", – сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в Facebook вечером в четверг, 13 октября.

Как сообщалось, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи  Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда.

Смотрите фото: Опубликованы фото обыска в имении мэра Бучи

Ранее результате обысков в доме мэра Бучи Анатолия Федорука правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия, иконы, медали и ордена.

Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свое имение за многометровым забором. За ним - большая территория с садами, теплицами и беседками. Генеральная прокуратура с самого утра в четверг, 21 июля, проводила в Ирпене и Буче обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области.

На данный момент мэру инкриминируется статья 364 УК - злоупотребление служебным положением, она предусматривает до шести лет лишения свободы. Однако Луценко отметил, что есть подозрения инкриминировать превышение служебных полномочий по статье 191. В таком случае ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Буча Федорук ГПУ суд арест коррупция
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