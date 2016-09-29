Меркель сообщила о готовности Германии помочь в лечении Умерова

Украинский президент призвал немецкого лидера активизировать международные усилия по освобождению украинских заложников в РФ.

Меркель заверила Порошенко в готовности Германии взять на лечение Умерова Официальный твиттер Администрации президента Украины

Гемания готова оказать Украине помощь в лечении заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом немецкий лидер заявила в ходе телефонного разговора с украинским президентом Петром Порошенко.

В разговоре с Меркель, Порошенко также призвал ее активизировать международные усилия по освобождению всех украинских заложников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил канцлера Германии Ангелу Меркель предоставить заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову возможность для прохождения лечения в одном из медицинских учреждений Германии.

Напомним, 12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Ильми Умерова. Позже подконтрольная России прокуратура Крыма сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

В августе подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя принял решение о необходимости прохождения Умеровым стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Это решение суд принял на заседании 11 августа, после того, как Умерова забрали в больницу с подозрением на инфаркт.Замглавы Меджлиса Умерова отпустили из крымской психиатрии только 7 сентября.

В свою очередь, МИД Украины намерен добиваться признания факта пыток над Умеровым, одним из видов которых можно считать незаконное удерживанием заместителя председателя Меджлиса на протяжении трех недель в стационаре психиатрической больницы Симферополя.