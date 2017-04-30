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Мэрил Стрип согласилась присоединиться к кампании по освобождению Сенцова

30 апреля в 19:52

Американская актриса присутствовала на церемонии награждения украинского режиссера в ПЕН-центре.

Стрип Найем
Стрип выступила в поддержку Сенцова
Мустафа Найем/Facebook
Американская киноактриса, трехкратная обладательница премии "Оскар" Мэрил Стрип выразила готовность принять участие в международной кампании в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно осудили и удерживают в РФ.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что встретил Стрип в американском ПЕН-центре, который в этом году присудил премию Сенцову.

"После традиционной фотосессии мы оказались в нескольких метрах, и я решил, что раз уже так получилось, госпожа Стрип могла бы стать еще одним адвокатом нашего крымчанина. К моему удивлению, актриса была в курсе, что среди номинантов премии есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала. Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Сенцова… Она живо интересовалась деталями и в конце разговора сама спросила, "чем мы можем ему помочь?", – написал политик на своей странице в Facebook в воскресенье, 30 апреля.

Найем рассказал Стрип о об инициативе ПЕН-центра собрать коалицию международных организаций, которые бы выступили за освобождение Сенцова из российской тюрьмы и предложил ей символически поддержать украинского режиссера фотографией с табличкой #FreeSentsov.

Во время награждения Сенцова премией актриса расплакалась, а после церемонии сообщила о готовности присоединиться к кампании ПЕН-центра по его освобождению, добавил депутат.

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Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сенцов ПЕН Стрип Найем
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