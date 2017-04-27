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Мэр Конотопа за десять минут выгнал сепаратистов из города

27 апреля в 12:32

Люди Медведчука решили провести собрание в Конотопе. Мэр города выгнал их из города быстро и решительно.

символика Медведчука
Мэр Конотопа разогнал шабаш сепаратистов за десять минут
05447.com.ua
Мэр Конотопа Артем Семенихин лично разогнал собрание "Украинского выбора" в ресторанно-гостиничном комплексе "Делюкс".

"В моем городе сепаратисткого шабаша не будет. Или вы сейчас мирно уходите, или мы вас сейчас выбрасываем. Я мэр этого города, я вам не позволял проводить тут шабаш", - завил Семенихин и начал бить символику сепаратистов об столы.

Как передает местное издание 05447.com.ua, люди из организации Виктора Медведчука были выпровожены из Конотопа в течение десяти минут.

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Напомним, в ноябре прошлого года Виктора Медведчука допрашивали по делу об убийстве Небесной сотни. В прокуратуре подтвердили, что допрос был "очень длинный, очень подробный, и там было много интересных моментов". Впрочем, детали тогда не разглашались.

По материалам: ZN.UA
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Тэги город мэр Медведчук
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