Мэр Конотопа за десять минут выгнал сепаратистов из города

Люди Медведчука решили провести собрание в Конотопе. Мэр города выгнал их из города быстро и решительно.

Мэр Конотопа разогнал шабаш сепаратистов за десять минут 05447.com.ua

Мэр Конотопа Артем Семенихин лично разогнал собрание "" в ресторанно-гостиничном комплексе "Делюкс".

"В моем городе сепаратисткого шабаша не будет. Или вы сейчас мирно уходите, или мы вас сейчас выбрасываем. Я мэр этого города, я вам не позволял проводить тут шабаш", - завил Семенихин и начал бить символику сепаратистов об столы.

Как передает местное издание 05447.com.ua, люди из организации Виктора Медведчука были выпровожены из Конотопа в течение десяти минут.

Напомним, в ноябре прошлого года Виктора Медведчука допрашивали по делу об убийстве Небесной сотни. В прокуратуре подтвердили, что допрос был "очень длинный, очень подробный, и там было много интересных моментов". Впрочем, детали тогда не разглашались.