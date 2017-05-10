Мэр Днепра прекратил финансирование ветеранских организаций после столкновений 9 мая

Филатов предложил выделять деньги только ветеранам АТО и при необходимости создать в Днепре добровольческие отряды по охране порядка.
"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. … бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - сообщил Филатов 10 мая на своей странице в Facebook.
Он также заявил о "ненормальной ситуации в полиции" Днепра и предположил, что как альтернатива в городе могут появиться добровольческие формирования по охране общественного порядка.
"Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия", - написал мэр Днепра.
Как сообщалось, 9 мая в Днепре произошли столкновения во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Были задержаны 15 человек.
В областном управлении Нацполиции назначили служебное расследование действий правоохранителей во время стычек на массовых мероприятиях.ZN.UA