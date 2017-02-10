Меньше половины украинцев хотят введения визового режима с Россией

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

При этом 47% украинцев продолжают недолюбливать соседнее государство.

Россияне стали лучше относиться к украинцам, украинцы к россиянам - нет

В Украине за последние четыре месяца уменьшилось количество желающих введения визового режима си закрытия границ, свидетельствуют данные совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной организации "Левада-Центр".

Так, по сравнению с сентябрем 2016 года, украинцев, желающих закрыть границу и ввести визовый режим с соседним государством, стало меньше (показатель уменьшился с 49% до 45%). При этом тех, кто желает дружеских отношений между двумя независимыми государствами, без виз, границ и таможен, стало больше (показатель увеличился с 43% до 46%).

В России сторонников таких мер за последние четыре месяца стало больше.

Так, среди россиян увеличилось количество желающих закрыть границу с Украиной и ввести визы (показатель вырос с 39% до 49%). А желающих дружить с Украиной стало меньше (показатель снизился с 48% до 43%).

КМИС

При этом отношение украинцев к соседней России за последние четыре месяца не изменилось, в то время как отношение россиян к Украине улучшилось.

В сентябре 2016 года количество граждан РФ, положительно настроенных по отношению к Украине, составляло 26%, в декабре этот показатель увеличился до 34%. При этом негативно относятся к Украине 54% россиян (в сентябре – 56%).

По состоянию на сентябрь 2016 года количество граждан Украины, положительно настроенных по отношению к Российской Федерации, составляло 40%, количество настроенных негативно – 47%.

Рост положительного отношения к России отмечается среди жителей Южного (с 58% до 65%) и Восточного (с 47% до 63%) регионов. Среди жителей Западного и Центрального регионов этот показатель ухудшился до 16% и 31% соответственно.

Снижение негативного отношения к России отмечается среди жителей Восточного (с 32% до 17%) и Южного (с 27% до 25%) регионов. Среди жителей Западного и Центрального регионов этот показатель увеличился до 75% и 53% соответственно.

С 3 по 12 декабря 2016 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Автономной Республики Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинской власти. В данном опросе выборка распределялась только на подконтрольные территории Донбасса, в той пропорции, которую, по данным ЦВК, установили избиратели Донбасса на последних парламентских выборах (октябрь 2014 года).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период с 9 по 12 декабря 2016 года.

По данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2016 года, стресс в связи с военными действиями в зоне АТО испытывали 63% украинцев, из-за социально-политической нестабильности в стране - 62% , и еще более половины граждан (53%) страдали из-за коррупции и взяточничества в Украине.